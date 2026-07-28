El Metro de Barcelona funciona amb "normalitat" aquest dimarts després de l'incendi a l'L1 d'aquest dilluns

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
El Metro de Barcelona ha arrencat el servei amb "normalitat" aquest dimarts després de l'incendi que es va produir a la catenària del Metro de Barcelona entre les estacions de Glòries i Clot aquest dilluns a la tarda, ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre a 139 persones, 129 d'elles en estat lleu i 7 en estat menys greu.
Es van realitzar 39 trasllats: 6 persones a l'Hospital de Sant Pau; 5 a l'Hospital Sagrat Cor; 4 a l'Hospital del Mar i altres 24 han estat traslladades als Centres d'Urgència d'Atenció Primària de Sant Martí, Dos de Maig, Cotxeres i Pere Camps.