El metges guarden un minut de silenci a la seva manifestació a Barcelona

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
Prop de 350 metges que s'han manifestat aquest dimecres al matí a Barcelona han guardat un minut de silenci per les víctimes de l'accident ferroviari de Toledo.
Després de conèixer la notícia mentre avançaven per l'avinguda Diagonal, els metges han silenciat les seves consignes i xiulades per honorar les víctimes, segons la consellera portaveu del Govern de Castella-la Manxa, Esther Padilla.
La manifestació s'emmarca en el primer dia de la vaga indefinida de metges a Catalunya, convocada per Metges de Catalunya (MC).