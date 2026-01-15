Metges de Catalunya xifra en un 53% el seguiment del segon dia de vaga i Salut en un 7,3%

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
Metges de Catalunya ha xifrat en un 53% el seguiment del segon dia de vaga de facultatius, convocada aquest dimecres i dijous, mentre que la Conselleria de Salut de la Generalitat ho ha fet en un 7,3%.
Segons el sindicat, per províncies, el seguiment ha estat del 54% a Barcelona; del 35% a Girona; del 23% a Tarragona, i del 20% a Lleida.
Per àmbit assistencial, segons la mateixa organització, ha estat del 54% en l'atenció primària i del 45% en l'atenció hospitalària.