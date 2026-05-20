Metges de Catalunya xifra en un 30% el seguiment de la vaga i Salut en un 4,3%

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
Metges de Catalunya (MC) ha xifrat en un 30% el seguiment de la vaga de facultatius a Catalunya aquest dimecres, mentre que la Conselleria de Salut de la Generalitat ho ha fet en un 4,3%.
Per províncies, segons el sindicat, ha estat del 36% a Barcelona, el 20% a Girona, el 24% a Tarragona i el 17% a Lleida.
Així mateix, per àmbit assistencial, també amb dades de MC, el seguiment és del 32% en l'atenció primària, i del 22% en l'atenció hospitalària.