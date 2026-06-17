Publicat 17/06/2026 13:10

Metges de Catalunya xifra en un 29% el seguiment de la vaga i Salut en un 4,2%

Una concentració dels facultatius a Barcelona
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -

Metges de Catalunya (MC) ha xifrat en un 29% el seguiment de la vaga de facultatius a Catalunya aquest dimecres, mentre que la Conselleria de Salut de la Generalitat ho ha fet en un 4,2%.

Per províncies, segons MC, ha estat del 30% a Barcelona, del 32% a Girona, del 24% a Tarragona i del 19% a Lleida.

Així mateix, per àmbit assistencial, amb dades també del sindicat, el seguiment és del 33% en l'atenció primària i del 20% en l'atenció hospitalària.

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