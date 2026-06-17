Metges de Catalunya xifra en un 29% el seguiment de la vaga i Salut en un 4,2%

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
Metges de Catalunya (MC) ha xifrat en un 29% el seguiment de la vaga de facultatius a Catalunya aquest dimecres, mentre que la Conselleria de Salut de la Generalitat ho ha fet en un 4,2%.
Per províncies, segons MC, ha estat del 30% a Barcelona, del 32% a Girona, del 24% a Tarragona i del 19% a Lleida.
Així mateix, per àmbit assistencial, amb dades també del sindicat, el seguiment és del 33% en l'atenció primària i del 20% en l'atenció hospitalària.