Metges de Catalunya es reuneix amb Pané però diu que no hi ha cap negociació "formal" sobre la vaga

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El sindicat Metges de Catalunya s'ha reunit aquest dijous amb la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha valorat la voluntat d'interlocució del departament però ha dit que "no hi ha cap negociació formal oberta" sobre la vaga mèdica.
Metges de Catalunya ha explicat que és la primera vegada que es reuneixen des de l'inici de l'actual cicle de mobilitzacions iniciat l'octubre de l'any passat, i han abordat les causes del conflicte i la voluntat compartida de trobar vies de solució, informa el sindicat en un comunicat.
El sindicat ha valorat que Salut hagi obert aquesta primera oportunitat de diàleg i ha aclarit que "en cap cas es tracta, ara com ara, d'una negociació formal" que pugui desembocar en una hipotètica desconvocatòria de la vaga indefinida de facultatius ni de la campanya 'Ni un minut més' contra l'activitat assistencial extraordinària.