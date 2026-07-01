Metges de Catalunya reclama a Salut un pla d'estiu per cobrir les vacances dels sanitaris

BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
Metges de Catalunya (MC) ha alertat que la Conselleria de Salut de Barcelona no ha fet públic un pla d'estiu per gestionar la cobertura de les vacances del personal sanitari, els reforços assistencials i l'augment de la població turística.
En un comunicat d'aquest dimecres, el sindicat lamenta que es repeteixi "la mateixa situació" des del 2021, quan es van presentar públicament les mesures específiques per a l'estiu.
Per MC, la situació constata que el Govern "no té capacitat de control i direcció del sistema, sinó que es troba en mans de les empreses sanitàries".
L'organització considera imprescindible una planificació sanitària estratègica, rigorosa i centralitzada per oferir solucions "al dèficit de professionals, a la sobrecàrrega assistencial i a les dificultats creixents", i per garantir la continuïtat i la qualitat de l'atenció mèdica.
"Si ni tan sols existeix una planificació transparent per afrontar un període tan previsible com l'estiu, queda demostrat que el problema no és conjuntural, sinó de governança", diu el comunicat.