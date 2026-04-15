Metges de Catalunya (MC) convoca una vaga el dilluns 27 d'abril

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
Metges de Catalunya (MC) ha convocat una nova jornada de vaga del personal facultatiu del sistema sanitari català el dilluns 27 d'abril, coincidint amb la vaga estatal de 4 dies, per "millorar les condicions laborals del col·lectiu mèdic".
Serà la sisena convocatòria de vaga del sindicat des de l'inici de les mobilitzacions el passat mes d'octubre, sense que la Consellera de Salut, Olga Pané, "hagi accedit encara a negociar cap de les reivindicacions dels metges", informa l'organització en un comunicat d'aquest dimecres.
En la nova jornada de vaga, MC convocarà una manifestació a Barcelona a les 10.30 hores, que començarà a l'Hospital de Sant Pau i acabarà davant la Sagrada Família.
El sindicat lamenta la manca de voluntat de la Conselleria de Salut que, assegura, "està seguint una estratègia basada a diluir la veu del personal mèdic i facultatiu dins el conjunt de les organitzacions sindicals, sense voler reconèixer la singularitat del col·lectiu".
MC ha retret a Salut que promogui espais com un nou grup de treball per abordar la reforma de les guàrdies mèdiques, en què pretén que el sindicat "sigui un interlocutor més, quan hauria de tenir un paper central, atès que MC aglutina el 98% de la representació sindical dels professionals facultatius".