Metges de Catalunya manté la vaga indefinida de facultatius malgrat l'avançament electoral

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El Consell Executiu de Metges de Catalunya ha decidit mantenir la convocatòria de vaga indefinida de facultatius a nivell català a partir del 28 d'octubre, malgrat l'anunci d'eleccions generals i la dissolució de les Corts.
El sindicat ha reafirmat que el conflicte del personal mèdic i facultatiu que treballa en el sistema sanitari català és "independent de les vicissituds polítiques" i que les mesures necessàries s'han d'implementar governi qui governi, informa aquest dimecres en un comunicat.
Ha dit que la pràctica totalitat de les competències sanitàries estan descentralitzades i la Generalitat "no està en funcions".
El sindicat ha remarcat que durant l'últim any ha insistit en la responsabilitat i la capacitat de la Conselleria de Salut per oferir solucions a la sobrecàrrega assistencial, els excessos de jornada i la manca de professionals mèdics: "Des del primer dia hem dit que la mobilització a Catalunya no només és contra el nou estatut marc".
En la mobilització estatal, la Unión Médica y Facultativa (UMYF), de la qual Metges de Catalunya és membre fundador, ha decidit ajornar la vaga indefinida a partir del 28 d'octubre pel decaïment del projecte de llei de l'estatut marc després de la dissolució de les Corts.