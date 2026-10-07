Publicat 07/10/2026 13:55

Metges de Catalunya manté la vaga indefinida de facultatius malgrat l'avançament electoral

Diu que la Generalitat "no està en funcions"

Archivo - Desenes de persones durant una concentració de facultatius
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell Executiu de Metges de Catalunya ha decidit mantenir la convocatòria de vaga indefinida de facultatius a nivell català a partir del 28 d'octubre, malgrat l'anunci d'eleccions generals i la dissolució de les Corts.

El sindicat ha reafirmat que el conflicte del personal mèdic i facultatiu que treballa en el sistema sanitari català és "independent de les vicissituds polítiques" i que les mesures necessàries s'han d'implementar governi qui governi, informa aquest dimecres en un comunicat.

Ha dit que la pràctica totalitat de les competències sanitàries estan descentralitzades i la Generalitat "no està en funcions".

El sindicat ha remarcat que durant l'últim any ha insistit en la responsabilitat i la capacitat de la Conselleria de Salut per oferir solucions a la sobrecàrrega assistencial, els excessos de jornada i la manca de professionals mèdics: "Des del primer dia hem dit que la mobilització a Catalunya no només és contra el nou estatut marc".

En la mobilització estatal, la Unión Médica y Facultativa (UMYF), de la qual Metges de Catalunya és membre fundador, ha decidit ajornar la vaga indefinida a partir del 28 d'octubre pel decaïment del projecte de llei de l'estatut marc després de la dissolució de les Corts.

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