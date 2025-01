Metges de Catalunya lamenta la "manca de recursos" per fer front al pic de la grip

Creuen que la cobertura vacunal és més baixa del que hauria de ser

BARCELONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha assegurat aquest dimecres que, segons les dades disponibles, el pic d'infeccions de la grip arribarà d'aquí a uns 10 dies, i ha lamentat la "manca de recursos" disponibles per fer-hi front.

En unes declaracions a Europa Press, remetent-se a les dades publicades pel Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic), Lleonart ha destacat que els casos de grip s'han duplicat des d'abans de Nadal.

En la mateixa línia, l'última actualització del Sivic adverteix que el pic epidèmic de la grip encara està en fase ascendent i continuarà augmentant d'intensitat, superant el nivell de transmissió moderat amb 294 casos per cada 100.000 habitants.

Durant les festes hi ha hagut un augment de pacients en consulta, la qual cosa Lleonart atribueix a l'increment de contagis i a les reunions familiars en espais tancats típiques de Nadal, un factor estacional habitual en aquesta època de l'any.

XIFRES "BAIXES" DE VACUNACIÓ

La cobertura vacunal de la grip és del 36% en el conjunt de la població, del 30% per a les persones entre 60 i 69 anys, del 51% per a les persones entre 70 i 79 anys i del 64% entre les persones de més de 80 anys.

Lleonart creu que les xifres són baixes i que, tot i que durant la pandèmia de covid-19 hi va haver disciplina en aquest tema, actualment la gent està "una mica saturada" de la vacunació, la qual cosa ha portat a perdre el costum de prevenir aquesta mena de patologies.

A més a més, la vacunació té un "increment significatiu" fins a les festes però, quan passen, normalment els increments són residuals.

UN SISTEMA "INFRADOTAT"

Preguntat per la preparació del sistema sanitari respecte al potencial pic d'infeccions de la setmana vinent, Lleonart recorda que el sistema està "infradotat de base", tant en atenció primària com en urgències, per la qual cosa les epidèmies de malalties respiratòries només empitjoren la situació.

Ha assegurat que els recursos disponibles no s'ajusten a les necessitats de la Catalunya actual i que hem tornat a la "malaurada normalitat" de les epidèmies de grip d'abans de la pandèmia, i ha lamentat que els responsables no actuïn amb previsió davant la situació.