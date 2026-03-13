Metges de Catalunya demana a Illa i Pané "negociacions immediates" després de la moció al Parlament

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -
Metges de Catalunya (MC) ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Salut, Olga Pané, que obrin "negociacions immediates" amb els representants del sindicat després de la moció aprovada en el ple del Parlament aquest dijous.
La moció, presentada per Junts i aprovada amb els vots d'ERC, els Comuns i AC, demanava la revisió de la jornada laboral anual del personal mèdic i facultatiu, l'eliminació de les 48 hores setmanals i les guàrdies de 24 hores i posar límits a les agendes assistencials, informa el sindicat en un comunicat d'aquest divendres.
MC vol, així, aconseguir un pacte "que doni sortida a les reivindicacions del col·lectiu i possibiliti la desconvocatoria de les mobilitzacions previstes pel sindicat mèdic" de cara al pròxim dijous i divendres.
El sindicat considera que el Govern, per "responsabilitat i deure polítics", ha de donar compliment al punt de la moció que insta l'administració a negociar.
"Per a l'organització, seria injustificable que la Generalitat discrimini el col·lectiu mèdic i no actuï de la mateixa manera que ho ha fet amb els docents", conclou en el comunicat.