Metges de Catalunya demana formalment a Illa intervenir en la negociació amb Salut

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
Metges de Catalunya (MC) ha demanat formalment al president de la Generalitat, Salvador Illa, que intervingui en la negociació entre la Conselleria de Salut i el sindicat en el marc de les mobilitzacions i vagues dels darrers 6 mesos.
En una carta registrada aquest dimarts, el secretari general de MC, Xavier Lleonart, demana al cap de l'executiu català que obri un procés "d'escolta i negociació", informa el sindicat en un comunicat.
Lleonart ha assegurat que la consellera de Salut, Olga Pané, "no ha estat una interlocutora vàlida, atès que en cap cas ha manifestat cap mena de voluntat de resoldre el conflicte existent", i ha recordat que el Parlament va aprovar el passat 12 de març una moció que instava el Govern a negociar.