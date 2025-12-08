Metges de Catalunya demana acabar amb la "sobrecàrrega assistencial" i els torns de 24 hores

BARCELONA 8 des. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha demanat acabar amb la "sobrecàrrega assistencial" dels metges i que desaparegui l'obligació de realitzar torns de 24 hores i treballar un mínim de 48 hores a la setmana.
Així s'ha expressat en declaracions a '3Cat' aquest dilluns, abans de la vaga que han convocat per al personal facultatiu del sistema públic i concertat aquest dimarts i dimecres: "Si no fem vaga, si seguim com fins ara, el sistema acabarà petant, si no ha petat ja", ha assenyalat.
Lleonart ha criticat que el sistema sanitari funciona a causa de "la precarització i el semiesclavatge" en el qual es troben els metges.
"Aquesta situació en la qual l'administració pot posar 40, 50, 60 visites en una agenda d'un metge d'atenció primària pot obligar a un treballador a treballar 24 hores seguides sense descans", ha explicat.
Així, ha dit que el sistema "s'ha de concebre de forma diferent" perquè no hi ha cap treballador que pugui rendir en l'hora 23 el mateix que rendeix en l'hora u, textualment.