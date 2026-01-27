Metges de Catalunya convoca una vaga de facultatius el 16 i 20 de febrer per demanar millores laborals

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
Metges de Catalunya (MC) ha convocat una vaga de facultatius els dies 16 i 20 de febrer per exigir a la Conselleria de Salut de la Generalitat una millora de les condicions laborals, especialment les que afecten la jornada laboral i els descansos, les guàrdies mèdiques o la contractació de professionals.
Les aturades coincideixen amb la vaga de 5 dies convocada a nivell estatal, a la qual MC també dona suport, informa el sindicat en un comunicat d'aquest dimarts.
Després de l'acord sobre el nou Estatut Marc assolit dilluns entre el Ministeri de Sanitat i els sindicats estatals en l'àmbit de negociació, MC considera "acreditat" que correspon a les comunitats autònomes la introducció de millores i convenis específics.
Per això, l'organització vol mantenir la pressió sobre la consellera de Salut, Olga Pané, que assegura que "no pot eludir la seva responsabilitat".
Amb les noves convocatòries, seran un total de 7 els dies de protesta dels facultatius convocats per MC des de l'inici d'aquest cicle de mobilitzacions el passat 3 d'octubre.