Metges de Catalunya convoca una vaga el 17 de juny del personal mèdic i facultatiu del Siscat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
Metges de Catalunya (MC) ha convocat una nova jornada de vaga del personal mèdic i facultatiu del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (Siscat) el dimecres 17 de juny, informa en un comunicat aquest divendres.
Aquesta vaga serà la dotzena convocada pel sindicat des del passat mes d'octubre i tanca el primer cicle del calendari de mobilitzacions anunciat al febrer per les organitzacions mèdiques estatals contra el projecte de reforma de l'Estatut Marc del personal sanitari.
MC considera que la resposta de la Conselleria de Salut de la Generalitat al conflicte no ha estat a l'alçada, diu, ja que "s'ha limitat a rentar-se'n les mans" en assegurar que les competències per oferir solucions a les reivindicacions del col·lectiu mèdic corresponen al Ministeri de Sanitat.
El sindicat nega aquesta afirmació perquè diu que la regulació de la jornada i els descansos, les retribucions, les contractacions o la regulació de les guàrdies, entre altres aspectes, "són atribucions que recauen al 100% sobre les comunitats autònomes".
També assegura que els facultatius --que representen el 20% de la plantilla de treballadors sanitaris-- "ja no accepten que les seves condicions de treball les decideixin organitzacions que no defensen els seus interessos i que, amb una majoria del 80%, acorden convenis col·lectius perniciosos per als professionals mèdics".