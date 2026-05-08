Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el 20 de maig per reclamar millores laborals

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
Metges de Catalunya (MC) ha convocat una nova jornada de vaga el 20 de maig en la sanitat pública i concertada catalana per reclamar millores laborals, i ha engegat una campanya per "acabar amb la sobrecàrrega estructural i planificada".
En un comunicat, el sindicat afirma que amb aquesta nova data s'enfilen a 11 els dies d'aturades convocades des de l'octubre del 2025, i que la proposta es mantindrà fins que la conselleria de Salut i les empreses proveïdores "s'avinguin a negociar millores en les condicions laborals i professionals dels facultatius que permetin donar una atenció segura i de qualitat".
MC ha recordat que les reivindicacions són "les mateixes del primer dia": equiparar la jornada laboral amb la resta de grups professionals; posar fi a l'obligació de fer guàrdies de 24 hores; plantilles suficients i dimensionades; planificació d'agendes amb límits de pacients; conciliació real amb descansos efectius, i millores estructurals incorporades en un conveni específic per al col·lectiu mèdic.
En paral·lel, MC ha activat la campanya 'Ni un minut més', que consisteix a demanar als metges que deixin de fer "tota aquella activitat que sigui addicional i voluntària" com les anomenades 'peonades', assumir més pacients a la cartera per cobrir baixes i vacants, duplicar torns o les guàrdies afegides més enllà de les estrictament obligatòries.
Amb aquesta campanya, el sindicat vol demostrar que el sistema se sosté gràcies a una "sobrecàrrega assumida i planificada que supleix les deficiències de plantilla i organització amb l'excés de treball dels metges".