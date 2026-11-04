Metges de Catalunya celebra la reducció de guàrdies dels MIR però veu "molt escassa" la millora retributiva

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
Metges de Catalunya (MC) ha valorat positivament la reducció de guàrdies dels MIR a 17 hores consecutives de feina, però considera que la millora retributiva prevista és "molt escassa".
El sindicat considera que la mesura, inclosa en el reial decret aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres, és una "millora tangible" per als residents de Medicina, apunta en un comunicat d'aquest dimecres.
Alhora, assenyala que la seva implementació comportarà dificultats organitzatives en els serveis hospitalaris, especialment els caps de setmana i festius.
En aquesta línia demana a la Conselleria de Salut de la Generalitat que obri una "negociació específica" amb els representants del col·lectiu per consensuar la fórmula d'aplicació de la mesura en el sistema sanitari català.
CONDICIONS ECONÒMIQUES "INDIGNES"
L'organització afirma que la millora retributiva definida en el decret deixa als residents unes condicions econòmiques "indignes per a uns professionals de ple dret, altament qualificats, essencials per sostenir l'atenció mèdica continuada i que perceben un salari base pràcticament al mateix nivell que el salari mínim interprofessional".
En relació amb la limitació del nombre de guàrdies mensuals a un màxim de 4 amb caràcter obligatori, el sindicat remarca que la disposició s'aplica a Catalunya des de l'octubre del 2020 gràcies a l'acord de sortida de vaga aconseguit pels representants dels MIR i Metges de Catalunya.