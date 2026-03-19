Metges de Catalunya augura que la sanitat catalana "col·lapsarà" com Rodalies i demana solucionar-ho

Convoca una vaga aquest dijous i divendres
BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha assegurat que la sanitat catalana està en una situació crítica i, si no es reverteix, "col·lapsarà com ho va fer Rodalies".
En unes declaracions a la premsa d'aquest dijous, primer dia de la vaga convocada pel sindicat català, Lleonart ha apuntat que el Govern té "totes les competències en matèria de recursos humans" per solucionar la situació, i que no només es tracta d'un conflicte estatal.
UN 'SPEAKERS CORNER'
Amb motiu de la vaga, Metges de Catalunya ha organitzat un 'speakers corner' a la plaça Universitat de Barcelona, on al llarg del matí metges i facultatius han explicat públicament la seva experiència.
Entre d'altres, s'han queixat que les hores extra no comptin per a la jubilació, de les llistes d'espera, de l'"abandonament polític" i de la proposta d'ajustar la durada de les baixes de la Conselleria de Salut.
REIVINDICACIONS
Entre les reivindicacions principals de la vaga s'inclouen un conveni mèdic propi, la fi de les guàrdies de 24 hores i millores de les condicions respecte a les hores extres, entre d'altres.
"El que estem reivindicant són condicions assistencials. Les condicions laborals estan en segon pla perquè el que volem, sobretot, és exercir amb dignitat, i bé, i a gust, la nostra professió", ha afirmat Lleonart.
El secretari general ha remarcat que no es tracta d'una vaga, sinó d'"un conflicte entre un estament, que és l'estament mèdic, i l'administració".
SENSE RESPOSTA DEL GOVERN
Ha explicat que després de la resolució del Parlament que instava el Govern a asseure's i negociar amb els metges, van demanar formalment reunions a la consellera de Salut, Olga Pané, i al president de la Generalitat, Salvador Illa, però no han obtingut cap resposta.
"Tenim un govern que és insensible al malestar dels col·lectius que conformen els pilars bàsics de l'estat del benestar, professors i metges", ha lamentat.
MANIFESTACIÓ DIVENDRES
Aquest divendres, Metges de Catalunya ha convocat una manifestació que acabarà davant el Parlament de Catalunya on, abans que el Govern els retirés, s'anava a votar l'aprovació dels pressupostos.
Sobre aquesta qüestió, Lleonart ha apuntat que els pressupostos no contemplaven "en cap cas" una millora substancial de les condicions assistencials, per la qual cosa les revindicaciones continuen en marxa.