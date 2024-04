Metges de Catalunya alerta del rècord de places vacants de residents de medicina familiar

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicat Metges de Catalunya ha alertat del rècord de places vacants de residents de medicina de família una vegada finalitzat el procés ordinari d'adjudicació de places MIR i ha demanat al Govern resultant de les pròximes eleccions del 12 de maig que dimensioni aquest problema com una "crisi de país".

En un comunicat aquest dilluns, Metges de Catalunya ha assenyalat que, per "tercer any consecutiu", s'ha produït el rècord de 450 vacants de l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària (MFiC) amb Catalunya com la comunitat autònoma que té més places buides: 98 d'una oferta total de 371.

Per al sindicat, aquest fet indica que l'exercici professional de la medicina d'atenció primària es troba en un moment "agònic" i atribueixen l'abandonament de l'especialitat per part de les noves generacions de facultatius al desprestigi que afirmen part de les retallades sanitàries aplicades a partir del 2010.

Metges de Catalunya ha explicat que els estudiants de Medicina que roten pels centres d'atenció primària "veuen l'esgotament i la desmotivació del personal facultatiu, que se sent cremat i maltractat, i no volen que aquest també sigui el seu futur professional".

El sindicat ha advertit que aquesta situació "amenaça la continuïtat del model sanitari basat en l'atenció primària com a eix vertebrador del sistema" i no es mostra optimista davant l'anunci del Ministeri de Sanitat d'una convocatòria extraordinària, del 22 al 24 d'abril, per intentar cobrir les places MIR que han quedat vacants: 459 de MFiC, 2 de Medicina del Treball i 12 de Medicina Preventiva i Salut Pública.