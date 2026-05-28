Metges de Catalunya alerta d'un "empitjorament" de les llistes d'espera i ho atribueix a la manca de metges

Augmenta l'espera per a les pròtesis de genoll i de maluc, sobretot a zones com el Penedès
BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -
Metges de Catalunya (MC) ha alertat d'un "empitjorament" de les llistes d'espera de la sanitat catalana entre desembre del 2024 i desembre del 2025, i ho atribueix a la manca de professionals mèdics i facultatius.
Així ho han explicat el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, i el seu vicepresident, Josep Maria Serra, en la roda de premsa de presentació de l'informe anual sobre les llistes d'espera del Servei Català de la Salut (CatSalut).
A partir de les dades obertes de la Conselleria de Salut de la Generalitat, Metges de Catalunya ha assenyalat que en oncologia els números són "bons", amb un temps d'espera mitjà de 21 dies (per sota dels 45 fixats segons el termini d'accés garantit), de la mateixa manera que en cirurgia cardíaca, en què la mitjana no supera en cap cas els 90 dies de termini.
No obstant això, Serra ha destacat que en pròtesis de genoll i de maluc, malgrat millorar els dies mitjans d'espera, ha augmentat un 1,3% i un 7,8%, respectivament, el nombre de persones en espera.
L'informe recull que regions sanitàries com el Penedès presentaven, a desembre del 2025, una mitjana de 183 dies d'espera per a pròtesis de genoll; 170 dies per a pròtesis de maluc, i 96 dies per a cataractes, i assenyala una realitat "molt desigual" segons la zona geogràfica.
CONCLUSIONS
L'informe de MC alerta que les dades de la Conselleria amaguen "desigualtats internes", i que són molt sensibles als casos extrems, a banda que no permeten identificar el risc real per als pacients que més esperen.
En aquest context, el sindicat recomana fer servir altres indicadors com la mitjana, els percentils 75 i 90, el temps màxim d'espera, el nombre total de pacients o el percentatge de pacients que acaba fora del termini garantit.