Meteocat emet un avís de temps violent al Baix Llobregat, Garraf i Vallès Occidental (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest dimecres diferents avisos de temps violent en el nivell 6 de 6 a les comarques del Baix Llobregat, el Garraf i el Vallès Occidental (Barcelona) per a les properes dues hores, fins a les 22.29 hores.
En diferents missatges a 'X' recollits per Europa Press, detallen que és possible que hi hagi calamarsa de més de 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent de més de 25 metres per segon i possibilitat de tornados i mànegues.
Protecció Civil de la Generalitat ha cridat a la prudència i a evitar desplaçaments innecessaris.