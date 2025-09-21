El Meteocat emet un avís per temps violent en tres comarques del Pirineu de Lleida

LLEIDA 21 set. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per temps violent amb nivell de perill màxim a causa de les fortes pluges a tres comarques de Lleida: Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alt Urgell.
Podrien aparèixer pedres de calamarsa de diàmetre superior als dos centímetres, el vent pot ser fort i superar els 25 metres per segon i es podrien formar tornados i mànegues, segons informa Meteocat aquest diumenge en un missatge a X recollit per Europa Press.
Durant la matinada s'han activat avisos per temps violent a altres comarques de la província de Lleida com la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, la Noguera i el Segrià.
Aquesta matinada, a la Pobla de Segur (Lleida), s'han acumulat 22,3 litres per metre quadrat en 30 minuts.
Per a aquest diumenge hi ha avisos per intensitat de pluja en tota Catalunya, amb perill alt a partir de migdia a diverses comarques de Girona, la Catalunya central i les Terres de l'Ebre, i, a més, Protecció Civil de la Generalitat manté actiu el pla Inuncat, per la qual cosa demana extremar precaucions en la mobilitat i activitats en l'exterior.