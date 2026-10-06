El Meteocat emet un avís per temps violent al Pla d'Urgell, les Garrigues, el Segrià i la Noguera (Lleida)

Lorena Sopêna - Europa Press
LLEIDA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El Meteocat ha emès aquest dimarts a les 18.40 hores un avís per temps violent durant les dues pròximes hores al Pla d'Urgell, les Garrigues, el Segrià i la Noguera (Lleida), informa en una anotació a X recollida per Europa Press.
Als municipis d'aquestes comarques és possible que hi caigui pedra superior als 2 cm i es produeixin ratxes de vent de més de 90 km/h, esclafits i tornados.
Per això, Protecció Civil demana precaució en els desplaçaments i activitats a l'exterior i recorda que el pla Inuncat continua actiu en fase d'emergència.