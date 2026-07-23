El Meteocat emet un avís per temps violent al Pirineu i Prepirineu català

METEOCAT - PROTECCIÓ CIVIL
GIRONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per temps violent al Pirineu i Prepirineu de Catalunya, sobretot a la Cerdanya i el Ripollès (Girona), amb possibilitat de calamarsa, fortes ratxes de vent, esclafits i tornados o mànegues.
En un missatge aquest dijous a X, recollit per Europa Press, Protecció Civil assenyala que hi haurà "menys probabilitat" a les comarques del Berguedà, la Garrotxa, l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany, i ha demanat prudència a la ciutadania
En una altra anotació, el telèfon d'emergències 112 ha insistit que es poden produir "intenses precipitacions acompanyades de temps violent" al Pirineu i Prepirineu, i que en cas d'emergència truquin al telèfon 112.