El Meteocat emet un avís per temps violent per pluges intenses a 6 comarques de Girona

GIRONA 1 ago. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès aquest divendres a les 17.20 hores un avís per temps violent per la possibilitat de pluges intenses a sis comarques de Girona durant les pròximes dues hores, informa en una anotació a X recollida per Europa Press.

Concretament, es tracta de les comarques gironines de l'Alt i el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès i la Garrotxa, on és probable que caigui pedra d'un diàmetre superior a 2 centímetres, hi hagi ratxes de vent superiors a 25 m/s i es produeixin tornados.

A més d'aquestes comarques, el Meteocat ha activat a les 18.20 --i també per a les pròximes dues hores-- el mateix avís al Ripollès (Girona).

La previsió és que a les primeres cinc comarques les pluges intenses es puguin produir fins a les 19.20 hores, mentre que al Ripollès es poden allargar fins a les 20.20.

En qualsevol cas, a totes el grau de perill és màxim.