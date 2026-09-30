El Meteocat emet un avís per temps violent al Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre

TARRAGONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès aquest dimecres a les 17.30 hores un avís per temps violent de cara a les pròximes dues hores a les comarques del Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre (Tarragona), informa en un missatge a X recollit per Europa Press.
Als municipis d'aquestes comarques hi pot caure pedra superior a 2 cm, es poden produir ratxes de vent de fins a 90 km/h i tornados i esclafits.
Per aquest motiu, Protecció Civil demana a la ciutadania precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior.