El Meteocat emet un avís per temps violent al Montsià i Baix Ebre (Tarragona)

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per temps violent a les comarques del Montsià i Baix Ebre (Tarragona), davant de la previsió de fortes pluges aquest diumenge.
S'ha activat el grau de perill màxim, per la qual cosa podrien caure pedres de calamarsa de diàmetre superior als dos centímetres, les ratxes de vent poden superar els 25 metres per segon i podrien aparèixer tornados o mànigues marines, informa meteocat en un missatge en 'X'.
Segons informa Protecció Civil via 'X', sobre les 17 hores s'han acumulat 53,1 litres d'aigua per metre quadrat al Parc Nacional dels Ports a Tarragona i, a l'AP-7, entre Amposta i Ulldecona (Tarragona), la visibilitat és reduïda, per la qual cosa demana precaució en la mobilitat.