El Meteocat emet un avís per temps violent a les comarques del nord-oest de Girona

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per temps violent davant la previsió de pluges intenses en almenys set comarques de la província de Girona fins a com a mínim aquest dilluns a les sis de la tarda, a més del nord de la província de Barcelona.
Concretament, els avisos vermells se centren al Berguedà (Barcelona) i la Garrotxa (Girona), però també estan avisats l'Alt Empordà, el Ripollès, Osona, el Lluçanès, la Selva i el Pla de l'Estany, informa el Meteocat a X.
En aquests punts és possible que caigui pedra d'un diàmetre superior a 2 centímetres, a banda que es produeixin ratxes de vent i tornados.