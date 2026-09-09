El Meteocat emet un avís per temps violent al Garraf i Baix Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per temps violent en les properes hores a les comarques del Garraf i el Baix Llobregat (Barcelona), a causa de l'espisodi de fortes pluges que afecta a Catalunya aquest dimecres.
El Meteocat ha advertit que, a part de la pluja, que pot ser d'intensitat torrencial, hi ha possibilitat de calamarsa, fortes ratxes de vent i esclafits.
Per això demanen molta precaució i recomanen evitar estar en l'exterior.