El Meteocat emet un avís per temps violent a 8 comarques catalanes aquest dissabte a la tarda

BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per temps violent a 8 comarques de Catalunya per a aquest dissabte a la tarda, ha informat en un missatge en 'X', recollit per Europa Press.
La comarca d'Osona (Barcelona) està afectada per perill molt alt, i les comarques del Bages, el Berguedà, el Moianès, el Lluçanès (Barcelona), el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà (Girona) estan afectades per perill alt.
Hi ha possibilitat de calamarsa de diàmetre superior a 2 centímetres; ratxes de vent superiors a 25 metres per segon i tornados.