Meteocat emet un avís per temps violent a 7 comarques de Barcelona i Tarragona

TARRAGONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per temps violent a 7 comarques de Barcelona i Tarragona, amb un nivell de risc màxim a les comarques de l'Anoia (Barcelona) i la Conca de Barberà (Tarragona).
A més, el perill és de nivell alt a les comarques barcelonines del Baix Llobregat, Alt Penedès, Vallès Occidental, Bages i el Moianès, informa Meteocat aquest diumenge en un missatge a X recollit per Europa Press.
A causa de les intenses pluges es podrien registrar pedres de calamarsa de diàmetre superior als 2 centímetres amb ratxes de vent per sobre dels 25 metres per segon i possibilitat d'aparició de tornados o esclafits.