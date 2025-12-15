El Meteocat emet un avís per acumulació de pluja al nord-est de Catalunya

BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís aquest dilluns per acumulació de pluges al nord-est de Catalunya, sobretot a les comarques de l'Alt Empordà, la Garrotxa i la Selva (Girona), ha informat Protecció Civil en un missatge a X recollit per Europa Press.
Aquest dilluns s'esperen pluges intenses al litoral i prelitoral de Catalunya, i també a les comarques centrals.
Protecció Civil demana "precaució en els desplaçaments i zones inundables" i mantenen el pla Inuncat activat en fase de prealerta.