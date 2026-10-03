El Meteocat eleva al màxim nivell de perill l'avís per pluja des d'aquest dissabte a la tarda

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevat al màxim nivell de perill (6 sobre 6) l'avís per pluges des d'aquest dissabte a la tarda i aquest diumenge en comarques de Tarragona, Barcelona i Girona.
Les precipitacions poden superar els 40 mil·límetres en 30 minuts, afectant aquest dissabte al litoral central català i desplaçant-se aquest dissabte també a les comarques de l'interior de Girona, ha informat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
El Meteocat alerta que en alguns d'aquests punts es poden superar també els 90 mil·límetres en 3 hores i els 200 mil·límetres en 24 hores, per la qual cosa hi ha actius avisos de perill de 5 sobre 6.