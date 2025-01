El Meteocat avisa de fred intens i ones de més de 2,5 metres a Catalunya

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha avisat de perill per fred aquest dimecres i dijous i per mal estat de la mar, amb ones de més 2,5 metres a Catalunya.

En concret, l'avís per onatge serà dijous de 16 a 19 hores i fins a les 1 hores de divendres, segons han explicat en una anotació a X, recollida per Europa Press aquest dimarts.

A més a més, han alertat que aquest dimecres predominarà l'ambient assolellat, mentre que dijous s'esperen algunes pluges i l'ambient "continuarà fred".