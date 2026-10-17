El Meteocat amplia a 7 comarques de Barcelona i Girona el risc molt alt per pluges aquest dissabte

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha estès a les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i Vallès Occidental (Barcelona) les alertes per risc molt alt de pluja aquest dissabte, després d'haver activat aquests avisos de perill al Vallès Oriental, el Maresme (Barcelona) i La Selva (Girona) aquest divendres.
Segons ha informat el Meteocat en un missatge a 'X' aquest dissabte, el grau de perill és de 5/6 i és possible que la precipitació en aquests punts superi els 40 litres en 30 minuts.
Aquests avisos estan actius des del migdia d'aquest dissabte fins a aquest diumenge, en el qual continuaran actius avisos per precipitacions, encara que de menor intensitat.