El Meteocat amplia a 14 comarques l'avís de perill alt per intensitat de pluja aquest dilluns

BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha ampliat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja en 30 minuts, amb un total de 14 comarques de Catalunya amb perill alt dilluns que ve i 8 la matinada del dimarts.
Les comarques amb perill alt el dilluns són el Maresme, Barcelonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Bages, Moianès, Anoia, Alt Penedès, Garraf (Barcelona), Baix Penedès, Tarragonès, Alt Camp i Baix Camp (Tarragona); ha informat aquest diumenge el Meteocat en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.
40 LITRES EN MITJA HORA
Localment es podran superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, els 60 en 3 hores i els 100 en 24 hores.
El temporal començarà pel sud de Catalunya amb perill moderat i augmentarà la seva intensitat a partir de les 12.00 del migdia.
PROGRESSIVAMENT Al NORD-EST
A la matinada del dimarts, el temporal es desplaçarà progressivament al nord-est, i les comarques amb perill alt des de les 0.00 fins a les 6.00 seran el Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental (Barcelona), Selva, Gironès, Pla de l'Estany, Baix Empordà i Alt Empordà (Girona).
Els ruixats podran anar acompanyats de tempesta i algun fenomen de temps violent.