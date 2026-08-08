El Meteocat activa al Ripollès (Girona) un avís per temps violent amb perill molt alt

GIRONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès aquest dissabte a la tarda a la comarca del Ripollès (Girona) un avís per temps violent amb perill molt alt, de 6 sobre 6.
L'avís està activat des de les 18.19 i continuarà vigent fins a les 20.19, informa el Meteocat a X.
Els xàfecs amb tempesta s'aproximen per l'oest des de l'Aragó i podrien deixar localment calamarsa de més de 2 centímetres de grossor, ratxes de vent de més de 90 quilòmetres per hora i tornados.