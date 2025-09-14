El Meteocat activa avisos per pluges a les comarques del Montsià, el Baix Ebre i el Baix Camp (Tarragona)

TARRAGONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
El Meteocat ha activat avisos per intensitat de pluja aquest diumenge a les comarques del Montsià, el Baix Ebre i el Baix Camp (Tarragona), per precipitacions que podrien superar els vint litres en trenta minuts.
El perill és de nivell alt per al Baix Ebre i el Baix Camp, i moderat en el cas del Montsià, informa el Meteocat en una anotació a X recollida per Europa Press.
L'avís estarà actiu a les tres comarques fins a aquest diumenge al migdia, mentre que a la resta de Catalunya no es registren situacions de perill per pluges.
Durant la matinada d'aquest diumenge s'han produït precipitacions al litoral sud, tot i que les més intenses s'han concentrat davant de la costa sense arribar a tocar terra, segons el Meteocat.
PLA INUNCAT ACTIU
Protecció Civil manté actiu el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya (Inuncat), després de l'episodi de pluges de dissabte que ha deixat més de cent litres per metre quadrat al Baix Llobregat i el Vallès Oriental (Barcelona).
Davant d'aquesta situació, Protecció Civil vigila la situació a rius i rieres, especialment a rius com el Llobregat o el Ripoll que han viscut un "augment extraordinari" del cabal, informa Protecció Civil en un comunicat.
Aquest dissabte el telèfon d'emergències 112 va rebre 945 trucades per les pluges i els Bombers de la Generalitat van atendre 306 avisos.