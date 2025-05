Mestre (CRBMC), sobre la sentència de les pintures de Sixena: "Perjudica el patrimoni cultural"

Afirma que caldrà veure si la sentència "és realment executable o no"

BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

La directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), Mireia Mestre, ha afirmat que la sentència del Tribunal Suprem (TS) que condemna el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a tornar les pintures murals del monestir de Sixena "perjudica el patrimoni cultural" en general.

"És una sentència molt negativa per a tots els tècnics de patrimoni i tota la gent que estima el patrimoni, al marge que sigui de Catalunya, Aragó o de qualsevol altre país del món", ha dit aquest dimecres en una entrevista de TV3, recollida per Europa Press.

Considera que caldrà veure si aquesta sentència "és realment executable o no", perquè assenyala que s'han estat fent molts estudis al MNAC des de fa anys i que se sap fins a quin punt són difícilment adaptables aquestes obres a una altra sala.

Per ella, aquest possible desmuntatge "s'hauria de valorar si hi ha realment professionals que el vulguin afrontar, amb el conseqüent trasllat i finalment la possible instal·lació".

"Hi ha un codi ètic del professional de conservació i restauració que diu que quan es posa en risc el patrimoni que cal intervenir, el que has de fer és deixar de fer aquesta actuació i no dur a terme el projecte", ha insistit.

CONDICIONS "MOLT VULNERABLES"

Preguntada per com es podria dur a terme el trasllat, creu que no és un problema de si es pot fer o no, sinó de "a quin cost es pot fer: a costa de la degradació irreversible d'aquestes obres".

"Té una condicions fisicoquímiques molt vulnerables, no té capacitat de suportar un estrès com el que suposaria aquest desmuntatge. Es pot fer? Sí, però estem prenent riscos elevadíssims per a la conservació. Si jo fos al lloc dels jutges tindria por de si això es pot executar", ha insistit.