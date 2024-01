'La Mesías' i 'Robot Dreams' triomfen en uns Feroz amb algunes al·lusions a les acusacions contra Carlos Vermut

Actors i cineastes mostren en la catifa vermella el seu "suport" unànime a les presumptes víctimes del cineasta acusat

MADRID, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

'La Mesías', en la categoria de Sèries, i 'Robot Dreams', en la de Pel·lícules, han estat les triomfadores dels Premis Feroz, que atorga la premsa especialitzada i que s'han desenvolupat en una gala amb, amb prou feines, al·lusions a les acusacions de violència sexual contra el director Carlos Vermut desvetllades en una investigació del diari 'El País'.

'La Mesías', dels Javis, ha rebut el guardó de Millor sèrie dramàtica i altres cinc guardons, mentre que 'Robot dreams', de Pablo Berger, s'ha alçat amb el de Millor pel·lícula de comèdia i altres dos guardons. 'La societat de la Neu', de J.A. Bayona, s'ha endut dos guardons, mentre que '20.000 espècies d'abelles' ha rebut el Feroz a Millor pel·lícula dramàtica.

La gala, celebrada en el Palau de Vistalegre de Madrid, ha estat presentada per Brays Efe i Coria Castillo. A l'inici de la gala dels Premis Feroz, la presidenta de l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya, María Guerra sí que ha fet al·lusió a les acusacions en el seu discurs en el qual ha advertit que els abusos "no solament estan al cinema" sinó que estan en "la societat".

María Guerra ha recordat l'agressió que va patir l'actriu Jedet a la festa posterior als premis el passat any 2023, i ha reiterat que l'associació "està sempre amb les víctimes". En tot cas, ha celebrat la coincidència de la publicació de la investigació sobre Vermut amb la celebració dels premis.

D'altra banda, ha reivindicat "condicions laborals dignes" i ha recordat a la ministra de Treball, Yolanda Díaz, present a la gala, que "no s'oblidi de la premsa", un sector que Guerra considera que "expulsa els joves".

Durant la recollida de l'últim premi a 'La Mesías', Javier Calvo ha revelat que de petit va decidir no tenir emocions. "Va haver-hi un tall i vaig decidir no sentir les coses; no m'emocionava, no plorava, era incapaç de sentir res per la humiliació, per intentar fer veure que no passava el que m'estava passant i el cinema i les sèries i la ficció van fer tornar a emocionar-me", ha assenyalat Javier Calvo en recollir l'últim guardó de la nit.

Estíbaliz Urresola, premiada per '20.000 espècies d'abelles' en una gala de gairebé tres hores, ha agraït el premi a les famílies que han compartit la seva "intimitat". "Hi ha molts trossets de tots ells en la pel·lícula", ha assenyalat, abans de reivindicar "un món en el qual entrin totes".

El Premi a Millor Pel·lícula de Comèdia, ha anat per a 'Robot dreams'. "Gràcies a Feroz per no separar les categories i reconèixer-nos com a millor comèdia i no animació", ha elogiat Berger.

La Millor Direcció de pel·lícula ha estat per a J.A. Bayona per 'La societat de la neu', que ha elogiat que la cinta, que com ha assegurat ha vist ja més de 100 milions de persones a tot el món i 400.000 han acudit a les sales a Espanya, s'ha fet a Espanya i en espanyol. "No m'ho esperava, no tinc res preparat. Dono les gràcies als supervivents que em van deixar explicar la seva història, sense ells no seria aquí. M'han donat la seva vida perquè l'expliqués, espero haver-ho fet bé", ha comentat.

En categoria de llargmetratge, els Feroz han premiat a millor actor protagonista a David Verdaguer per 'Saben Aquell'; a Malena Alterio pel seu paper 'Que ningú dormi', que ha agraït l'organització les bones paraules cap a la cinta. "És un orgull estar en aquesta gimcana amb les nominades a millor actriu", ha celebrat.

Així mateix, també s'ha guardonat a 'La Dani' que ha recollit el premi a Millor Actor de Repartiment i que ha recalcat que "no sempre es va sentir orgullosa de qui era" i considera que el premi és un reconeixement a "totes les marietes, totes les lesbianes, totes les plomes, a les transexual i a les rares". Per la seva banda, Patricia López ha rebut el Premi a Millor actriu de repartiment per '20.000 espècies d'abelles'.

També en aquesta categoria, s'ha guardonat amb el premi Millor Guió de Cinema a Sebastián Vasquez i Alejandro Rojas per 'Upon Entry (L'Arribada)' i en la recollida del premi Vasquez ha demanat "el cessament al foc en Palestina", mentre que animava a "rebre amb els braços oberts a les persones que necessiten passar una nit tranquil·la".

ELS ACTORS I ACTRIUS DE 'LA MESÍAS' ARRASEN

En el cas de sèries, s'ha premiat a millor actor protagonista a Roger Casamajor; a Millor actriu protagonista a Lola Dueñas; a Millor actor de repartiment a Albert Pla, i a Irene Balmes com a Millor actriu de repartiment. Tots ells pels seus papers en 'La Mesías', que també s'ha emportat el premi a millor guió.

Els Feroz també han premiat a 'Poquita fe' com a Millor sèrie de comèdia; a Alfonso de Vilallonga a Millor música original a 'Robot dreams'.

REBUIG A LES AGRESSIONS SEXUALS EN LA CATIFA VERMELLA

Durant la catifa vermella, diversos actors i cineastes de la indústria sí que han mostrat el seu "suport" unànime a les presumptes víctimes de Carlos Vermut, davant les preguntes dels mitjans de comunicació.

"Em sembla bé que s'obri la porta a parlar d'això. No s'ha de callar davant això. No s'ha de callar per por", ha assegurat aquest divendres el presentador i actor Berto Romero.

Sobre aquest tema, la directora Isabel Coixet, nominada a Millor direcció per 'Un amor', ha assegurat que la indústria audiovisual viu un bon moment perquè "mira de cara les coses" i lamenta que "ara moltes persones es preguntaran per què les víctimes no van marxar".

"Ningú vol tenir l'estatut de víctima perquè és una merda. Al moment en el qual una persona obre la boca per dir que ets una víctima et converteixes en ella i ets doblement vulnerable. Has de donar moltes explicacions i ningú vol això", ha manifestat.

A la gala també ha acudit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que ha mostrat el seu "suport" a les tres víctimes i ha assegurat que des del departament que dirigeix treballaran per aconseguir una "cultura segura", després de les acusacions de violència sexual a Carlos Vermut. "Sempre cal posar els testimonis al centre i acompanyar-les en totes les decisions que vulguin prendre", ha afirmat.

També ha acudit a la cita la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, s'ha solidaritzat amb les víctimes i ha recalcat que "Espanya està farta de violències masclistes". "Aquest país és molt millor que tot això", ha sentenciat Díaz.

L'actriu Maria Botto ha assenyalat la importància que el "#metoo" hagi arribat a Espanya i ha celebrat que "les coses estan canviant".

En aquest sentit, la productora María Zamora ha agraït a les víctimes que "hagin alçat la veu" i confia que això ajudi a fer que "unes altres se sentin animades a donar-ho". "Cal prendre consciència de petits patrons que hi ha en la nostra societat i també en la nostra indústria que són molt evidents", ha reivindicat.