'La Mesías' rep 11 nominacions als Feroz, el màxim històric, seguida de 'Cerrar los ojos' amb 9 candidatures

MADRID, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

La sèrie 'La Mesías' de 'Los Javis' ha rebut un total d'onze nominacions als Premis Feroz 2024, la qual cosa la converteix en la producció amb més candidatures de la història dels guardons, que se celebrarà el 26 de gener a Madrid.

L'anunci ha tingut lloc aquest dijous a càrrec dels actors Laura Galán i Miguel Bernardeau. Per darrere de 'La Mesías' s'ha situat 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice, amb nou nominacions. En l'apartat de cinema, també destaquen '20.000 especies de abejas', d'Estíbalz Urresola Solaguren i 'Un amor', d'Isabel Coixet (totes dues amb 7).

Per segon any consecutiu la categoria de Millor Direcció és majoritàriament femenina. Al costat de veterans Erice, Coixet i J.A. Bayona ('La sociedad de la nieve') competeixen dos cineastes que debuten en el llargmetratge: Elena Martín Gimeno ('Creatura') i Estibaliz Urresola.

En la categoria de Millor Actriu, Laia Costa repeteix candidatura, després d'alçar-se l'any passat amb el Feroz, al costat de Malena Alterio per 'Que nadie duerma', Kiti Mánver per 'Mamacruz', María Vázquez per 'Matria' i Carolina Yuste per 'Saben aquell'.

En el premi al Millor Actor Protagonista de Cinema coincideixen quatre premiats anteriorment: Enric Auquer per 'El maestro que prometió el mar' (dues estatuetes per la sèrie 'Vida perfecta' i una altra per la pel·lícula 'Quien a hierro mata'), Hovik Keuchkerian per 'Un amor' (un Feroz per la sèrie 'Antidisturbios'), Manolo Solo per 'Cerrar los ojos' (premiat anteriorment per 'Tarde para la ira') i David Verdaguer per 'Saben aquell' (guanyador per 'Estiu 1993'). Tan sols Alberto Ammann, que competeix amb 'Upon Entry (La llegada)', debuta als Feroz.

Entre la resta de títols candidats destaquen 'Te estoy amando locamente', que opta a 4 estatuetes (entre les quals, Millor Comèdia); i 'Robot Dreams', que aspira a tres guardons més, inclòs Millor Pel·lícula de Comèdia, una categoria que es completa amb 'Bajo terapia', 'Las chicas están bien' i 'Mamacruz'.

Els Premis Feroz també premien les millors cartes de presentació de les pel·lícules. Així, en la categoria de Millor Cartell, els socis d'AICE han votat per '20.000 especies de abejas' (Cristina Hernández Bernardo), 'Cerrar los ojos' (Sergio Rozas i Manolo Pavón), 'O corno' (Alejandro Llamas Sánchez),'Hermana Muerte' (Iñaki Villuendas i José Haro) i 'Robot Dreams' (José Luis Ágreda).

Quant a Millor Tràiler, els nominats d'aquest any són Liviu Neagoe per '20.000 especies de abejas', Elena Gutiérrez pel teaser tráiler de 'Cerrar los ojos', Miguel Ángel Sanantonio per 'Saben aquell', Harry Eaton pel primer avançament oficial de 'La sociedad de la nieve' i Mikel Garmilla per 'Te estoy amando locamente'.