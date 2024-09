Més d'1,6 milions d'alumnes de Catalunya inicien aquest dilluns el curs escolar 2024-2025

Hi haurà 82.277 docents, més aules d'acolliment i reforç de matemàtiques i comprensió lectora



Un total d'1.610.346 alumnes començaran entre aquest dilluns 9 de setembre i el dijous 12 el curs escolar 2024-2025, que tindrà com a novetat la prohibició dels mòbils en Primària i la restricció del seu ús en l'ESO; més aules d'acolliment per a estudiants nouvinguts de l'estranger i l'aposta per la FP dual.

Segons va explicar aquest divendres en roda de premsa la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, aquest curs compta amb 5.103 alumnes més matriculats, en comparació de l'anterior, i hi haurà 82.277 docents --942 més--.

El curs comença el dilluns per a Infantil, Primària i ESO i el dijous per a Batxillerat i FP: 1,3 milions d'alumnes són de règim general, que engloba Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i graus de FP; 130.020 de règim especial, que inclou els ensenyaments de música i arts; 68.400 de formació d'adults; i 78.755 d'ensenyaments a distància.

Segons dades de la Conselleria, la previsió aquest curs és de 249.904 alumnes matriculats en Infantil (enfront dels 259.639 del passat curs, és a dir, són 9.735 menys); 447.699 en Primària (4.313 menys, ja que en el passat curs eren 452.012); i 342.074 en ESO (4.421 menys davant dels 346.495 del curs passat).

En canvi, incrementa la previsió d'alumnat de Batxillerat amb 10.910 més (ja que hi ha 111.220 alumnes matriculats, enfront dels 100.310 del curs passat) i de Formació Professional amb 154.890 alumnes previst (3.706 més que el curs anterior, quan eren 151.184).

En relació a la plantilla de professorat, aquest curs hi haurà 38.865 dotacions en Infantil i Primària i 43.412 en Secundària i ensenyaments postobligatorias, i també incrementa el personal d'administració i serveis (amb 4.408 dotacions, 80 més) i de personal d'atenció educativa (3.681 dotacions, 321 més).

En la seva intervenció, la consellera va assegurar que com a titular d'Educació treballarà per millorar els resultats acadèmics així com l'equitat del sistema educatiu, ja que creu que "la millora educativa sense equitat no té cap sentit", i ha assenyalat que la lluita contra la segregació és una altra prioritat del departament.

NOVETATS

Entre les novetats del nou curs, es troba la prohibició del mòbil en Primària i en l'ESO es restringirà i el centre educatiu decidirà si ho usa o no, ja que, com apunta la consellera, "és un bon recurs" però els docents han d'ensenyar com usar-ho en l'àmbit d'aprenentatge.

Niubó ha assegurat que aquest curs s'apostarà per la FP dual; l'aplicació de la llei estatal de FP en els currículums d'aquests estudis, i la creació de centres pedagògics de FP, en línia amb l'objectiu del Govern i de la nova Conselleria --que incorpora, de fet, la paraula FP-- per impulsar aquesta modalitat educativa.

També s'han incrementat les aules d'acolliment (amb 1.282 dotacions) i s'afegeixen dues aules d'acolliment accelerat a Barcelona --on ja es va fer una prova pilot el passat curs--, i en altres municipis com Badalona (Barcelona) i dos en la demarcació de Tarragona.

Altres novetats passen pel Programa de millora de la competència matemàtica Florence en 87 centres, que es preveu ampliar a 200; el Pla de comprensió lectora amb una xarxa de 342 centres i un pla de millora de biblioteques en 50 escoles; un pla per reduir la càrrega burocràtica dels centres; i la creació de 18 places de personal laboral de logopèdia.

RÀTIOS I CENTRES EDUCATIUS

El nou curs tindrà en el segon cicle d'Infantil ràtios reduïdes, amb una mèdia de 18 estudiants en P-3; i en altres etapes Niubó ha reconegut que hi ha ràtios més altes del que es voldria, a causa de "una important taxa de matrícula viva", però la consellera es compromet a treballar en això, sobretot en l'ESO.

També hi haurà tres centres nous a la província de Barcelona --l'Institut Escola Mas Lluí de Sant Just Desvern, l'Escola Joan Domènech i Moner de Lloret de Mar i l'Escola Pedraforca de Saldes--; 13 nous edificis educatius i s'acabaran les obres en altres 447.