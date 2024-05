Més de 800 persones donen plasma a Catalunya per la Setmana de les Immunodeficiències Primàries

BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

Més de 800 persones han donat plasma a punts de donació de tot Catalunya durant la Setmana Mundial de les Immunodeficiències Primàries (IDP), que s'ha celebrat del 22 al 28 d'abril, i 163 persones "ho feien per primera vegada", gairebé el 20% dels donants.

L'objectiu era captar donants nous per "arribar a l'autosuficiència en plasma de cara al 2025", i durant la setmana hi ha hagut campanyes especials de donació a tot Catalunya i 13 punts fixos habituals a hospitals, informa el Banc de Sang i Teixits en un comunicat aquest dijous.

El balanç de la Setmana ha estat "bastant satisfactori" i, tot i que no s'ha assolir l'objectiu proposat d'arribar a les 1.000 donacions, destaca que el 38% dels donants hi havia donat dos o més cops durant aquest any.