BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han interposat més de 800 denúncies per excés de velocitat en controls nocturns aquest cap de setmana en el marc de la campanya de velocitat organitzada durant les últimes setmanes pel Servei Català de Trànsit (SCT).

Segons ha apuntat el cos en un missatge a X recollit per Europa Press, durant l'operatiu s'han controlat més de 10.000 vehicles i, en un dels casos, han informat que en una via limitada a 120 quilòmetres per hora un conductor anava a 223 quilòmetres per hora.

Han afegit que aquests controls es duen a terme amb l'objectiu de "contenir l'accidentalitat" i han recordat que una velocitat excessiva o inadequada és la causa directa de nombrosos accidents.