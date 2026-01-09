Més de 80 edificis i fonts de Catalunya s'il·luminaran de vermell per la Marató de Donants de Sang

BANC DE SANG I TEIXITS - Arxiu
BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
Més de 80 edificis emblemàtics de Catalunya i, per primera vegada, 53 fonts de Barcelona s'il·luminaran de vermell aquest dissabte per promocionar la Marató de Donants de Sang, que el Banc de Sang i Teixits (BST) impulsa fins al 17 de gener.
Els edificis inclouen el Palau de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, la Sagrada Família, el Teatre Nacional de Catalunya, el Tibidabo, el Palau del Mar de Barcelona i els ajuntaments de Lleida, Sabadell, l'Hospitalet de Llobregat, Rubí, Mataró i Berga, entre d'altres, informa el BST en un comunicat d'aquest divendres.
La Marató va arrencar dijous al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona, on es van aconseguir les primeres 918 donacions de les 10.000 que el BST aspira a arribar.
Dissabte s'habilitarà un punt de donació especial al Palau Robert de Barcelona de 10 a 20 hores, on es podrà donar sang mentre es viu una experiència amb realitat virtual.
A més a més, al llarg de la campanya, també s'habilitaran com a punts de donació espais com el Palau de la Música, el Caixaforum, el Cosmocaixa o la Fàbrica de creació Fabra i Coats, entre d'altres.