Més de 73.000 persones participen al 16 festival d'arquitectura 48h Open House Barcelona

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
Més de 73.000 persones han participat en les més de 200 activitats de la 16a edició del festival d'arquitectura 48h Open House BCN, celebrat aquest cap de setmana en 7 ciutats diferents: Barcelona, L'Hospitalet, Badalona, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet, Vilassar de Dalt i Sitges (Barcelona).
El certamen aquest any ha ofert 207 activitats en 7 ciutats, 136 edificis només a Barcelona, 8 itineraris, un 31% de novetats, més de 45 edificis Open PRO i 57 espais mai vists a la programació del festival, informa l'organització en un comunicat aquest diumenge.
Per ciutats, Barcelona ha rebut 55.770 visites, L'Hospitalet 2.400 visites i Badalona 3.400 visites; i per espais, l'antiga presó La Model ha estat el més visitat, amb 3038 visites, seguit del Convent de la Mercè (1894 visites) i l'Arc de Triomf (1866 visites).
La directora del festival, Elisenda Bonet, ha afirmat que els últims anys han volgut destacar els oficis, elements i característiques fonamentals de l'arquitectura: "La 16a edició ens fa reflexionar sobre els espais des dels sentits i les sensacions, perquè l'arquitectura no és només el que veiem, sinó també el que sentim, olorem i toquem".
El nombre de visites acumulades al llarg dels 16 anys d'història del 48h Open House BCN supera la xifra de 920.300 visites.