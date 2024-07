Més de 67.000 persones assisteixen a l'Alma Festival de Barcelona al Poble Espanyol

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Alma Festival de Barcelona tanca aquest diumenge la segona edició amb més de 67.000 espectadors que han assistit a 22 jornades de concerts al Poble Espanyol i que aquesta nit acollirà l'actuació de Kool & the Gang.

Un total de vuit concerts del festival han esgotat localitats i l'ocupació mitjana ha estat d'un 77%, xifra amb la qual se sumen gairebé 20.000 assistents més respecte de l'edició anterior, segons ha informat en un comunicat.

El festival ha comptat amb artistes com Queens of the Stone Age, Hozier, Vetusta Morla, Take That, Alice Cooper, Marisa Monte, Valeria Castro i James Blunt, entre d'altres.

El director d'Alma Festival i de Concert Studio, Martín Pérez, ha descrit com un "èxit" la xifra d'assistents en aquest nou emplaçament després de deu anys als Jardins de Pedralbes.

Alma Festival va dur a terme un sopar solidari organitzat en benefici de Sant Joan de Déu, on van participar unes 700 persones i en el qual es van recaptar 218.400 euros per donar suport al projecte Únicas, centrat en l'impuls de la recerca i l'atenció dels nens amb malalties minoritàries.