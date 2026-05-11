Més de 600.000 infants es podrien quedar sense colònies pel "boicot"

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
Més de 600.000 infants de Catalunya es podrien veure afectats per la suspensió de les colònies i sortides escolars si prospera el "boicot" a les activitats educatives fora de l'aula impulsat pel conflicte actual en el sector educatiu, segons una anàlisi del sector.
Les dades mostren que cada any aquests alumnes participen en almenys una activitat d'aquesta mena, considerada "clau" en el seu desenvolupament personal, social i emocional, informa l'empresa Eix Estels de cases de colònies a la província de Barcelona, en un comunicat aquest dilluns.
Indica que més del 60% dels centres públics d'infantil i primària catalans --un total de 953 centres-- ja s'han adherit al manifest 'Aturem les Sortides Educatives', que impulsa el "boicot" i planteja la suspensió de totes aquestes activitats com les colònies.
Alerta que aquesta situació afecta directament el desenvolupament dels infants, i el responsable d'estratègia d'Eix Estels, Jaume Ramos, assenyala que es tracta d'una "pèrdua educativa enorme i irreemplaçable per a tota una generació de nens".
Eix Estels fa una crida a la responsabilitat i reclama l'"obertura urgent d'espais de diàleg entre administracions, sindicats i agents educatius per evitar que el conflicte acabi repercutint en els alumnes".