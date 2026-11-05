Més de 60.000 joves sol·liciten el Bo Cultural 2026 a Catalunya

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Un total de 60.181 joves que fan 18 anys el 2026 han sol·licitat el Bo Cultural Jove 2026 a Catalunya, la qual cosa suposa un 62,89% sobre el total de joves d'aquesta edat, segons l'Institut Nacional d'Estadística.
Per províncies, el Bo Cultural Jove ha estat sol·licitat per 44.591 joves a Barcelona, 5.505 a Girona, 3.091 a Lleida i 6.634 a Tarragona, informa el Ministeri de Cultura en un comunicat d'aquest dijous.
En el conjunt de l'Estat, el bo ha estat sol·licitat per 374.131 joves que fan 18 anys el 2026, distribuïts per tot el territori espanyol, un 66,6% de la població estimada nascuda el 2008.