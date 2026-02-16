Més de 600 estudiants catalans experimentaran amb un taller com funciona el Parlament Europeu

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Oficina del Parlament Europeu (PE) a Barcelona i l'associació Learn to Check organitzaran entre el 18 de febrer i el 6 de maig els tallers 'Coneix el Parlament Europeu', que permetran a 630 alumnes d'ESO i Batxillerat de 25 centres catalans conèixer el funcionament de la democràcia parlamentària europea i el paper del PE en la presa de decisions a través d'un joc de rol virtual.
En un comunicat aquest dilluns, l'Oficina del PE a Barcelona ha explicat que els alumnes participants assumiran el rol d'eurodiputats posant-se "a la pell" dels legisladors europeus i hauran de negociar, debatre i votar una proposta legislativa amb impacte en la vida quotidiana de la ciutadania.
Els alumnes treballaran en l'elaboració d'una nova normativa sobre etiquetatge d'aliments en funció de les seves emissions de gasos amb efecte hivernacle.
PENSAMENT CRÍTIC I DESINFORMACIÓ
A més d'apropar les institucions europees als joves, 'Coneix el Parlament Europeu' té com a objectiu "fomentar el pensament crític, promoure la reflexió sobre la desinformació i reforçar els valors democràtics".
La iniciativa es dirigeix a l'alumnat del programa 'Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu a Catalunya', i aquest any participen 13 escoles de la província de Barcelona, 5 de Girona, 3 de Lleida i 4 de Tarragona.